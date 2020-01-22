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16:35 22.01.2020

Украинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь по вопросам платежеспособности

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Украинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь по вопросам платежеспособности

В Украине начинает действовать проект, в рамках которого юристы будут давать бесплатные консультации по вопросам платежеспособности и повышения осведомленности граждан, относящихся к уязвимым группам, а также реструктуризации кредитов физических лиц.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду в Киеве прошла презентация проекта "Предоставление консультаций гражданам уязвимых групп населения по вопросам восстановления платежеспособности". Данный проект является разработкой Ассоциации юристов Украины совместно с Министерством юстиции и при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"Это проект, целью которого является предоставление необходимых консультаций людям о том, как решить их проблемные вопросы, которые возникли в отношениях с банком",- сказал адвокат и член правления Ассоциации юристов Украины Юлиан Хорунжий.

Хорунжий отметил, что в результате экономических кризисов за последнее десятилетие значительная часть населения Украины оказалась в так называемом "долговом рабстве" перед банками по ипотечным валютным кредитам.

Он напомнил, что в октябре 2019г начал действовать Кодекс Украины по процедурам банкротства, в котором прописаны решения вопросов неплатежеспособности физических лиц. Нормы Кодекса также регулируют процедуру реструктуризации валютных кредитов, выданных для обеспечения жильем заемщиков. Механизмы, прописанные в Кодексе, направлены на урегулирование такой проблемной задолженности.

В свою очередь руководитель проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Роберт Бонд отметил: "Мы рады, что Ассоциация юристов Украины приняла этот вызов, и будет проводить юридические консультации и повышать осведомленность граждан, относящихся к уязвимым группам населения по вопросам неплатежеспособности физических лиц".

По словам заместителя министра юстиции Украины Валерии Коломиец, благодаря сотрудничеству с USAID, система бесплатной юридической помощи сможет профессионально подготовить специалистов, которые в свою очередь смогут консультировать и предоставлять помощь людям.

"Наша общая работа приведет к решению проблем на законодательном уровне, ведь, как мы видим, правительство тесно сотрудничает с законодательной властью и в том числе, помимо решений, мы распространим наилучшие практики и сделаем людей счастливее, так как это и есть нашим основным заданием",- сказала Коломиец.

Теги: #консультации #население #минюст #платежеспособность
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