События

16:24 22.01.2020

Молдова отказала в экстрадиции бизнесмена Платона в Россию или Украину

2 мин читать
Молдова отказала в экстрадиции бизнесмена Платона в Россию или Украину

Генеральная прокуратура Молдовы отказала в экстрадиции осужденного в республике бизнесмена Вячеслава Платона в Украину или в Россию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в среду.

"Генеральная прокуратура (ГП) Молдовы проинформировала компетентные органы Украины и России о невозможности удовлетворить просьбу о возвращении подсудимого Вячеслава Платона на территорию Украины и, соответственно, в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что ранее в адрес Генпрокуратуры Молдовы поступили соответствующие запросы от украинских и российских ведомств.

"Платон является гражданином Молдовы, осужден по ряду дел, отбывает наказание в пенитенциарном учреждении закрытого типа, а его уголовное преследование продолжается. Он не может быть передан другим странам, потому что нарушатся сроки разумного срока расследования и могут быть ущемлены права и интересы потерпевших", - подчеркнула Генпрокуратура Молдовы.

В ведомстве напомнили, что 10 декабря 2019 года генеральный прокурор Украины обратился с просьбой о возвращении Платона в Украину, чтобы выполнить правовые процедуры, касающиеся принятия окончательного решения относительно запроса Молдовы о его экстрадиции. 11 декабря 2019 года запрос с просьбой о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности за серию тяжких преступлений, совершенных на территории РФ направила генеральная прокуратура России.

Как ранее сообщалось, известный в Молдовы бизнесмен, акционер нескольких банков и страховых компаний Платон был задержан 25 июля 2016 года в Киеве сотрудниками СБУ Украины и экстрадирован в Молдавию. В Кишиневе его обвинили к причастности к краже денег из Banca de economii ("Сберегательный банк Молдовы"), получении и невозврате кредитов на 800 млн леев (около $20 млн). В апреле 2017 года он был осужден на 18 лет тюремного заключения. В декабре 2017 года Платон получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов трех страховых компаний на сумму около $15 млн". По совокупности, он отбывает срок в 25 лет тюремного заключения, оставаясь все это время в следственном изоляторе № 13, известном самыми суровыми условиями содержания под арестом.

Платона также называют причастным к отмыванию через три молдавских банка $22 млрд из России в рамках так называемого дела "Ландромат". В РФ в отношении него ведется уголовное расследование.

В августе 2019 года Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте Платона, обвиняемого по делу бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. По версии российских следователей, Платон и Плахотнюк выстроили схему незаконного вывода из России более чем 37 млрд рублей.

Теги: #молдова #бизнесмен #платон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 13.01.2020
Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

Плахотнюк включен Госдепартаментом США в санкционный список – Помпео

18:14 30.12.2019
Решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей - премьер-министр Молдовы

Решение приднестровской проблемы остается приоритетом для молдавских властей - премьер-министр Молдовы

19:35 27.12.2019
Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение

Операторы ГТС Украины и Молдовы подписали межоператорское соглашение

10:21 23.12.2019
Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются – власти

Молдова будет получать российский газ по традиционному маршруту через Украину, запасные варианты не потребуются – власти

11:00 19.12.2019
Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

Зеленский назначил Марка Шевченко послом в Молдове

13:06 13.12.2019
В Одесской области обнаружили трубопровод, по которому из Молдовы незаконно перемещали спирт

В Одесской области обнаружили трубопровод, по которому из Молдовы незаконно перемещали спирт

11:35 13.12.2019
Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

Украина и Молдова подписали меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности поставок газа

19:07 11.12.2019
ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

19:03 11.12.2019
ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

10:57 11.12.2019
Бизнесмен Фукс задекларировал за 2018г почти 200 млн грн доходов

Бизнесмен Фукс задекларировал за 2018г почти 200 млн грн доходов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь по вопросам платежеспособности

Иран призывает "евротройку" не разрушать СВПД - президент Рухани

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

Госпродпотребслужба предостерегает от покупки курятины в местах стихийной торговли

Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор - Денисова

Кернес поручил подготовить проект решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА