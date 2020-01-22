События

16:07 22.01.2020

Иран призывает "евротройку" не разрушать СВПД - президент Рухани

2 мин читать
Иран призывает "евротройку" не разрушать СВПД - президент Рухани

Тегеран не хочет разрушать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил президент Исламской республики Хасан Рухани.

Он призвал "евротройку" (Великобританию, Германию и Францию) быть острожными и не совершать ошибок в отношении СВПД.

"Три европейские страны будут нести ответственность в случае, если они нарушат свои обязательства", - подчеркнул Рухани, сообщили в среду иранские СМИ.

"Иран - в СВПД, мы из него не вышли и не хотим разрушать его", - заявил президент Ирана.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия, - "ИФ") и Ираном.

8 мая 2019 года США, по решению президента Дональда Трампа, вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана.

Тегеран ровно через год объявил о поэтапном сокращении своих обязательств, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

В январе Иран объявил о пятом, заключительном, этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД.

"Евротройка" обвинила Иран в нарушении СВПД и объявила о запуске механизм по урегулированию споров в рамках сделки, который может завершиться передачей дела в СБ ООН, возобновлением международных санкций в отношении Тегерана и, как следствие, развалом соглашения.

Иран назвал действия европейских участников СВПД неправомочным.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф не исключил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если "евротройка" поднимет тему нарушений ядерного соглашения в СБ ООН.

А официальный представитель МИД Ирана Аббаса Мусави заявил, что Тегеран прорабатывает новый, "более эффективный" шаг по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки.

Теги: #рухани #свпд #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:47 21.01.2020
Иран ведет переговоры с украинским МИД о возмещении убытков за сбитый самолет МАУ - Криклий

Иран ведет переговоры с украинским МИД о возмещении убытков за сбитый самолет МАУ - Криклий

01:18 21.01.2020
Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" – Bloomberg

Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" – Bloomberg

18:46 20.01.2020
Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

18:32 20.01.2020
Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины

Зеленский и Эслами обсудили вопрос компенсации родным погибших в сбитом в Иране самолете и создание совместной следственной группы для полного установления истины

18:14 20.01.2020
В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета

В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета

19:38 19.01.2020
Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

16:17 19.01.2020
Иран исследует "черный ящик" сбитого украинского авиалайнера самостоятельно и передаст его Украине, только если не сможет расшифровать сам

Иран исследует "черный ящик" сбитого украинского авиалайнера самостоятельно и передаст его Украине, только если не сможет расшифровать сам

14:50 19.01.2020
Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

14:10 19.01.2020
Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

12:50 19.01.2020
С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь по вопросам платежеспособности

Молдова отказала в экстрадиции бизнесмена Платона в Россию или Украину

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

Госпродпотребслужба предостерегает от покупки курятины в местах стихийной торговли

Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор - Денисова

Кернес поручил подготовить проект решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА