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16:02 22.01.2020

В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

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В киевском ресторане произошла драка с участием нардепа Кивы

В Киеве в ресторане на Крещатике избили народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илью Киву.

"В полицию обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений. На место происшествия выехали экипаж патрульных и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

В свою очередь Кива на своей странице в соцсети Facebook заявил, что нападению предшествовали угрозы.

"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода тому", - написал он.

Кива также опубликовал скриншоты переписок с предполагаемым нападающим.

На данный момент данные о происшествии внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения проверки будет предоставлена правовая квалификация происшествия.

Вместе с тем, как следует из видеозаписи, первый удар головой в своего оппонента нанес Кива, после чего получил удар в голову

Теги: #нападение #кива #опзж
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