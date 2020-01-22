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15:17 22.01.2020

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

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Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

Верховный суд в среду, 22 января, отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов предыдущих инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Игоря Коломойского ООО "Гаджибей", сообщил НБУ на сайте.

Согласно сообщению, указанная компания в октябре 2014 года предоставила НБУ в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся ПриватБанку до его национализации. Поскольку "Гаджибей" не выполнила взятые на себя обязательства имущественного поручителя ПриватБанка, НБУ для погашения задолженности путем обращения взыскания на залоговое имущество подал иск в Хозяйственный суд Одесской области.

Суд первой инстанции 26 октября 2018 года, а суд апелляционной инстанции 22 октября 2019 года отклонили исковые требования НБУ. Свою позицию суды обосновали тем, что НБУ должен был осуществлять взыскание залога с компании "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов ПриватБанка.

Как отмечается в сообщении, при подаче иска НБУ руководствовался нормами, в частности, закона "О Национальном банке Украины". НБУ наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителей. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований НБУ по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения. Кроме того, Верховный суд неоднократно указывал: право бесспорного списания средств со счетов ПриватБанка не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки, в частности в судебном порядке. Такая правовая позиция была четко указана в спорах с аналогичными правоотношениями.

"Мы не согласны с решением Верховного суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы ПриватБанка смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Кроме этого, такая позиция, когда суд своим решением ограничивает право кредитора на избрание любого из предусмотренных законом способа удовлетворения кредиторских требований, создает правовую неопределенность и нарушает права не только Нацбанка, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом", - цитирует пресс-служба центробанка начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента Виктора Григорчука.

Как сообщалось, задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Теги: #нбу #приватбанк #суд #коломойский
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