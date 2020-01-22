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15:13 22.01.2020

Госпродпотребслужба предостерегает от покупки курятины в местах стихийной торговли

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Госпродпотребслужба предостерегает от покупки курятины в местах стихийной торговли

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) не рекомендует покупать продукты птицеводства (тушки птиц и яйца) во время вспышек птичьего гриппа в местах стихийной торговли.

Согласно сообщению Госпродпотребслужбы в среду, указанные продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и официальной торговой сети.

В службе пояснили: птичий грипп относится к трансграничным заболеваниям, которые невозможно остановить на границе, ведь основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

"Во время вспышки птичьего гриппа существует возможный риск и для людей вследствие непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", - цитируется в сообщении начальник управления здоровья и благополучия животных Госпродпотребслужбы Николай Сонько.

Как сообщалось, 18 января на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая обл.) зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.

В настоящее время продолжаются мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя гриппа птицы.

Теги: #курица #госпродпотребслужба #грипп
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