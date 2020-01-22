События

15:07 22.01.2020

Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор - Денисова

1 мин читать
Гражданину Украины, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор - Денисова

Украинцу Роману Золотареву, приговоренному к смертной казни в Малайзии, отменили приговор, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовлены письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинца. Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву был отменен", - написала она.

Экс-участник шоу "Х-фактор" Золотарев выехал из Украины в Бразилию на заработки, однако был вынужден вернуться из-за отмены договоренности с работодателем. По пути назад он по просьбе незнакомых людей согласился доставить в Лаос чемодан с вещами, предварительно убедившись, что там действительно были только вещи.

Несмотря на это, во время пересадки в международном аэропорту г. Куала-Лумпур Золотарев был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд г. Шах-Алам приговорил его к смертной казни через повешение.

На данный момент Золотарев уже вернулся в Украину и встретился со своей семьей, уточнила Денисова, и поблагодарила всех, кто присоединился к освобождению.

Теги: #денисова #малайзия #украинец #омбудсмен #освобождение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:05 22.01.2020
Фигуранта севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Ваитова освободили из российской колонии - СМИ

Фигуранта севастопольской группы по делу "Хизб ут-Тахрир" Ваитова освободили из российской колонии - СМИ

12:35 18.01.2020
В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами – Секретариат омбудсмена

В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и закрывают выбитые окна одеялами – Секретариат омбудсмена

16:35 17.01.2020
Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

Денисова призывает международные органы по правам человека отреагировать на нарушение прав украинских политзаключенных в РФ

11:43 15.01.2020
Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Каримову

16:02 14.01.2020
Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Джаппарова

Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Джаппарова

11:01 12.01.2020
"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

18:56 02.01.2020
Денисова просит Москалькову обеспечить допуск священника к осужденному в Крыму украинцу Приходько

Денисова просит Москалькову обеспечить допуск священника к осужденному в Крыму украинцу Приходько

20:19 29.12.2019
Крымских политзаключенных включат в следующий этап освобождения – представительство президента Украины в АР Крым

Крымских политзаключенных включат в следующий этап освобождения – представительство президента Украины в АР Крым

17:11 29.12.2019
В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

В результате обмена пленными удалось освободить 12 украинских военных – Денисова

13:20 29.12.2019
Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Среди первых освобожденных в рамках воскресного обмена украинцев четверо военных, долгое время находившихся в плену – Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве напали на нардепа Киву, полиция начала расследование

Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве напали на нардепа Киву, полиция начала расследование

Рябошапка поручил прокурорам активизировать расследования о нарушениях в оборонной сфере

Решение Верховного суда по иску НБУ к компании Коломойского "Гаджибей" нарушает кредиторские права центробанка

Госпродпотребслужба предостерегает от покупки курятины в местах стихийной торговли

Кернес поручил подготовить проект решения горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

В офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

В здании Львовской ОГА продолжается голодовка лидеров профсоюза шахтеров - Волынец

В Саудовской Аравии назвали абсурдом предположения о причастности кронпринца к взлому телефона главы Amazon

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА