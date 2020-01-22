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14:28 22.01.2020

В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

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В центре Киева прошло шествие в память о первых погибших на Майдане

Около сотни граждан прошлись в среду центральными улицами Киева в память о первых погибших во время Революции Достоинства протестующих.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около ста людей прошли колонной от Майдана Независимости до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского, чтобы почтить память Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Юрия Вербицкого и других участников Революции Достоинства, погибших во время протестов в центре Киева в январе 2014 года.

Шествие уже на протяжении 4 лет организовывала 3-я сотня Самообороны Майдана. Колонна участников акции собралась около Лядских ворот на Майдане Независимости, прошла по Крещатику до Европейской площади, после чего направилась вверх по улице Грушевского.

Далее состоялось возложение цветов и панихида у места гибели Сергея Нигояна и Михаила Жизневского на ул.Грушевского.

Участники шествия принесли с собой портреты погибших протестующих, национальные флаги Украины и бело-красно-белый флаг Беларуси (в 1918-1919 и в 1991-1995 гг) с гербом Погоня. Люди развернули баннер с надписью "Небесная сотня - герои не умирают".

Правопорядок, сопровождение и перекрытие дорог организовывали около десятка полицейских. Акция прошла мирно, конфликтов и противостояний не было.

Теги: #киев #майдан #шествие
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