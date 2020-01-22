Контрразведка СБУ разоблачила присвоение более 32 млн грн бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила механизм присвоения бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа в минувшие годы, сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 млн гривень.

"В течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны на общую сумму более 100 млн гривень. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов. При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения. Часть перечисленных Минобороны средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций. Выведены в "тень" деньги были присвоены участниками сделки", - сообщается на сайте СБУ.

В ходе проведения санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове, правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках. Начато уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны. Следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к противоправной деятельности продолжаются.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками СБУ совместно с детективами НАБУ под процессуальным руководством САП.