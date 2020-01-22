События

13:04 22.01.2020

В Саудовской Аравии назвали абсурдом предположения о причастности кронпринца к взлому телефона главы Amazon

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Посольство Саудовской Аравии в США назвало абсурдной информацию о возможной причастности саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана к взлому телефона основателя компании Amazon Джефа Безоса.

"Недавние сообщения СМИ, в которых делаются предположения о том, что королевство стоит за взломом телефона господина Джеффа Безоса, абсурдны. Мы призываем к расследованию этих утверждений, чтобы мы могли все выяснить", - говорится в сообщении посольства в Twitter, опубликованном в среду.

Ранее газета The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что телефон основателя Amazon Джеффа Безоса взломали в 2018 году после того, как на него пришло сообщение, по-видимому, отправленное с личного номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

По данным газеты, в сообщении было зловредное ПО, вероятно, вирус был в видео, отправленном через приложение WhatsApp.

В течение нескольких часов с телефона Безоса было похищено большое количество данных, рассказал источник газеты. Неизвестно, какую именно информацию украли с телефона, и как она была использована.

Информация о вероятном взломе может негативно сказаться на инициативах принца по привлечению западных инвестиций в Саудовскую Аравию, отмечает газета. Также из-за нее вновь могут возникнуть вопросы о том, каким образом в газету National Enquirer попала личная информация Безоса, в том числе его переписка. National Enquirer вскоре после того, как Безос сообщил о разводе со своей женой, опубликовал статью, посвященную любовнице бизнесмена.

Кроме того, информация The Guardian снова может привлечь внимание к наследному принцу и его окружения в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи, произошедшему через пять месяцев после предполагаемого взлома телефона Безоса, отмечают западные СМИ. Хашкаджи работал в газете The Washington Post, которую Безос купил в 2013 году.

Теги: #саударавия #amazon #безос
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