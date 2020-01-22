Минкультуры запустило новый инструмент коммуникации со стейкхолдерами

Министерство культуры, молодежи и спорта запустило новый инструмент коммуникации со стейкхолдерами в сфере креативной индустрии Policy-creator.

"Это и форма общения, по которой любая заинтересованная в развитии креативных индустрий сторона может подать свои предложения, рекомендации, идеи относительно способов государственной поддержки, поделиться проблемами и потребностями сектора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что инструмент создан без привлечения средств государственного бюджета, а форма уже доступна на сайте "Креативная Украина" на постоянной основе.

Согласно сообщению, информация от стейкхолдеров будет обрабатываться, приниматься к сведению и учету в работе директоратом креативных индустрий министерства. Все полученные ответы будут храниться во внутренней базе директората.

"Таким образом, заинтересованные стороны приобщаются к созданию государственной политики в сфере креативных индустрий. А министерство проводит свою политику путем диалога со всеми причастными к отрасли", - считают в Минкультуры.

В ведомстве отмечают, что такой подход позволит стейкхолдерам обратить внимание властей на болевые точки сектора; предложить обоснованные, поддержанные опытом и профессиональной экспертизой инструменты государственной поддержки креативных индустрий; указать на удачные иностранные практики разрешения аналогичных проблем; поделиться своим видением развития сферы; предоставить комментарий по уже имеющихся или планируемым шагам власти по поддержке креативных индустрий.