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10:00 22.01.2020

Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

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Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит сути минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, что категорически не устраивает Украину

"Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают", - сказал Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы. "А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение с всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия", - сказал Загороднюк.

По его словам, если минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

"Эту войну можно завершить - они должны просто выполнить минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения. Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла", - уточнил министр.

Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в который раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.

"Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая - это наша позиция и до, и в течение, и после нормандской встречи - чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный", - пояснил он.


Полный текст интервью с Загороднюком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #оос #минобороны #донбасс #загороднюк
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