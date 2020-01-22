События

10:00 22.01.2020

Загороднюк считает своей главной задачей достичь военных критериев членства в НАТО

2 мин читать
Загороднюк считает своей главной задачей достичь военных критериев членства в НАТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что считает своим главным заданием на занимаемой должности достижение военных критериев членства в НАТО и сделать все для того, чтобы Украина получила статус члена Программы усиленных возможностей НАТО.

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал Загороднюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.

Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - отметил министр обороны.

Он уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях. "Дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.

Полный текст интервью с Загороднюком будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #минобороны #нато #загороднюк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 22.01.2020
Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

21:03 21.01.2020
В рамках минских соглашений сначала должна быть безопасность, а уже потом все остальные демократические процессы – Загороднюк

В рамках минских соглашений сначала должна быть безопасность, а уже потом все остальные демократические процессы – Загороднюк

13:28 21.01.2020
Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

13:02 21.01.2020
Большинство украинцев поддерживает вступление страны в ЕС и НАТО

Большинство украинцев поддерживает вступление страны в ЕС и НАТО

10:22 21.01.2020
Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

18:36 19.01.2020
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

13:17 19.01.2020
Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

15:12 16.01.2020
НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

НАТО поддерживает реформы в секторе безопасности и обороны Украины

17:13 15.01.2020
Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

Украина готова принимать полноценное участие в системе закупок НАТО

12:59 15.01.2020
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песок и Светлодарска

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песок и Светлодарска

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

ОБСЕ намерена уделять максимум внимания для достижения устойчивого перемирия на Донбассе

В рамках минских соглашений сначала должна быть безопасность, а уже потом все остальные демократические процессы – Загороднюк

ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

Зеленский 23-24 января посетит Израиль

ПОСЛЕДНЕЕ

Судью оккупационного российского суда в Крыму приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Разумков с рабочей поездкой посетит три области на юге Украины

Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевского

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

В МИД Польши назвали провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА

Чиновники миграционной службы в Одессе наладили бизнес по легализации иностранцев

Пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Твиттера

Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в квартире в Днепре

ОБСЕ намерена уделять максимум внимания для достижения устойчивого перемирия на Донбассе

Тимошко по решению суда восстановлен в должности директора теруправления ГБР в Полтаве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА