События

09:53 22.01.2020

Разумков с рабочей поездкой посетит три области на юге Украины

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 22-23 января побывает с рабочей поездкой в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщает сайт парламента, спикер в среду примет участие в официальных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины в Херсонской области, посетит Херсонскую государственную морскую академию и предприятие "Данон Днипро".

Во время поездки в Николаевскую область запланировано посещение государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" и филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

23 января спикер парламента посетит Одесскую область, где побывает в военно-морском лицее им.Владимира Безкоровайного, Одесском национальном университете им.Мечникова, а также ознакомится с работой предприятий "Контейнерный терминал Одесса" и "Телекарт-Прибор".

Теги: #разумков #рабочая_поездка
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