Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевского

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского в честь Дня соборности Украины.

"Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя", - сообщает пресс-служба президента.

Вместе с Зеленским в церемонии возложения цветов приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.