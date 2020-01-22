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09:51 22.01.2020

Зеленский возложил цветы к памятникам Шевченко и Грушевского

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 Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятникам Тараса Шевченко и Михаила Грушевского в честь Дня соборности Украины.

"Глава государства почтил память Великого Кобзаря в парке имени Тараса Шевченко в Киеве. После этого президент возложил букет цветов к памятнику Михаилу Грушевскому возле Дома учителя", - сообщает пресс-служба президента.

Вместе с Зеленским в церемонии возложения цветов приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Теги: #день_соборности #зеленский
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