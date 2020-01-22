События

07:10 22.01.2020

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Два обстрелы по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности, недалеко от н.п. Красногоровка - из стрелкового оружия, рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по украинским позициям НВФ открывали недалеко от н.п. Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник применял минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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