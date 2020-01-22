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06:39 22.01.2020

В МИД Польши назвали провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА

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В Министерстве иностранных дел Польши назвали провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА, назвав такой акт вандализма попыткой разрушить соседские отношения Украины и Польши, сообщила пресс-служба министерства в Твиттере.

"Учитывая попытки разрушить исторические народы Европы, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной", - говорится в сообщении.

В министерстве пообещали расследовать акт вандализма против места памяти украинцев у Верхратах на Подкарпатье.

Теги: #заявление #польша #украина #мид
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