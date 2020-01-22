В МИД Польши назвали провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА

В Министерстве иностранных дел Польши назвали провокацией уничтожение мемориальной доски на могиле воинов УПА, назвав такой акт вандализма попыткой разрушить соседские отношения Украины и Польши, сообщила пресс-служба министерства в Твиттере.

"Учитывая попытки разрушить исторические народы Европы, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной", - говорится в сообщении.

В министерстве пообещали расследовать акт вандализма против места памяти украинцев у Верхратах на Подкарпатье.