События

03:33 22.01.2020

Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в квартире в Днепре

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В одной из квартир в Днепре взорвалась граната, в результате чего пострадали два человека, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"21 января в 19.25 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Софьи Ковалевской в одной из квартир произошел взрыв. 18-летняя девушка и 32-летний мужчина получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Теги: #пострадавшие #граната #квартира #взрыв #украина #днепро
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