События

23:18 21.01.2020

ОБСЕ намерена уделять максимум внимания для достижения устойчивого перемирия на Донбассе

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Председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что организация намерена уделять максимум внимания для изменения ситуации и достижения устойчивого перемирия на Донбассе, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"ОБСЕ будет уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию и достичь устойчивого перемирия", - заявил председатель ОБСЕ во время визита района проведения ООС на Донбассе.

При этом Рама отметил, что ситуация на Донбассе является сложной особенно для тех, кто проживает вдоль линии разграничения.

Также он изучил выполнение Украиной минских соглашений по разведению сил и средств на определенных участках.

Кроме того, председатель ОБСЕ посетил КПВВ "Станица Луганская", где ознакомился с особенностями функционирования контрольного пункта, уровнем пассажиропотока, условиями, при которых проходит процесс контрольно-проверочных процедур, обеспечивающих пограничники из состава Объединенных сил.

В свою очередь командование штаба ООС обратило внимание Рамы на необходимость введения мониторинга наблюдателей ОБСЕ в вечернее и ночное время, поскольку именно в этот период противник наиболее часто нарушает режим тишины.

 

Теги: #донбасс #председатель #обсе #украина #визит
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