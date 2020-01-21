Тимошко по решению суда восстановлен в должности директора теруправления ГБР в Полтаве

Врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова во время посещения территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, сообщила о восстановлении Владимира Тимошко в должности директора этого подразделения на основании решения суда.

"Сегодня мы выполнили решение суда и восстановили справедливость, восстановив Владимира Тимошко в должности директора территориального управления, расположенного в Полтаве. Управление должно дать качественный результат - своевременное предупреждение, выявление и пресечение преступлений, а особенно, их быстрое раскрытие и объективное расследование. Также вы должны обеспечить эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами", - цитирует Венедиктову пресс-служба.

Как сообщалось, в конце мая 2019 года директор ГБР Роман Труба уволил трех руководителей подразделений центрального аппарата и руководителя территориального управления, расположенного в Полтаве Владимира Тимошко.

8 августа 2019 года Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск Тимошко к Трубе, признав противоправным приказ об увольнении Тимошко с должности и отменив его. Суд также предписал восстановить Тимошко в должности директора теруправления ГБР, расположенного в Полтаве

5 ноября 2019 года Второй апелляционный административный суд подтвердил решение суда первой инстанции о незаконности увольнения Тимошко с должности.

Территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.

Тимошко был назначен директором теруправления в декабре 2018 года. До своего назначения на должность руководил следственным управлением ГУ Нацполиции в Харьковской области.