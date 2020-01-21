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18:33 21.01.2020

OTI Holding создаст новую гостиничную сеть на курортах Турции, Египта и Туниса

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OTI Holding, в который входит украинский туроператор Coral Travel, в рамках реорганизации гостиничного бизнеса намерен создать гостиничную сеть OTI Hotels&Resorts International.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор компании Coral Travel Татьяна Прокопенко, к началу летнего сезона-2020 в сеть войдет более 20 гостиниц, к концу года она расширится до 30 гостиниц на курортах Турции, Египта и Туниса.

По словам Прокопенко, развитие сети будет осуществляться путем аренды или покупки гостиниц, взятия их в управление, а также за счет франчайзинга – работы по договору по стандартам холдинга, касающимся сервиса, обучения и подготовки персонала, системы guestrelations, питания, напитков, брендинга, активного досуга, спорта, анимации, детских мероприятий и санитарных норм.

В сеть OTI Hotels&Resorts International войдут гостиницы разного уровня. Они будут работать под новым брендом Seven Seas Resorts&Hotels, а также уже под хорошо зарекомендовавшими себя брендамиOtium Hotels и Xanadu Resort.

В настоящее время OTI Hotels&Resorts имеет в собственности гостиницы Xanadu Resort Hotel в Белеке,Otium Hotel Life в Кемере,Otium Hotel Seven Seas иOtium Eco Club в Сиде в Турции, а также управляет отелем Amphoras Beach Resort в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Две из этих гостиниц уже начинают работу под новым брендом Seven Seas Resorts&Hotels – Seven Seas Hotel Life (exOtium Hotel Life) и Seven Seas Hotel Blue (ex.Otium Hotel Seven Seas).

Кроме того, под новым брендом будет работать гостиница Seven Seas Sealight Elite в Кушадасы.

Гостиницы Seven Seas Resorts&Hotels – это гостиницы категории 5 звезд с большой территорией.

В брендOtium Hotels войдет семь различных категорий гостиниц, в том числеOtium Inn Hotels (экономичные гостиницы категории 4 звезды),Otium Park Hotels (гостиницы 4 звезды более высокого уровня и экономичные гостиницы категории 5), стандартные гостиницы категории 5 звезд Otium Hotels), стандартные гостиницы категории 5 звезд для семейного отдыха, с номерами большой площади, большой территорией и наличием концепции Sun Family Club Otium Family Hotels), гостиницы 5 звезд для отдыхающих без детей Otium Senses Hotels), фешенебельные гостиницы категории 5 звезд Otium Style Hotels) и гостиницы высокого уровня с местным колоритом, расположенные в исторических или современных зданиях Otium Boutique Hotels).

Бренд Xanadu Resort Hotel будет работать без изменений.

Кроме того, Coral Travel планирует в сезоне 2020 года расширить полетную программу из Киева и регионов, а также увеличить собственный продукт-лист по самым массовым направлениям - Турции, Египту, Греции и Испании.

Туроператор также планирует дальнейшее развитие двух собственных франчайзинговых сетей "Турагентство Coral Travel" и "Турагентство Coral Elite Service". При этом последняя к концу 2020 года будет насчитывать 350 офисов в 90 городах Украины.

Теги: #туризм
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