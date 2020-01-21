Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другого стрелкового оружия.

По одному обстрелу пришлись на районы ответственности оперативно-тактической группы "Восток" и "Север". Участки разведения сил и средств под огонь не попали.