События

18:17 21.01.2020

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

1 мин читать
Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

"Сегодня, 21 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберный пулемет и другого стрелкового оружия.

По одному обстрелу пришлись на районы ответственности оперативно-тактической группы "Восток" и "Север". Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Теги: #оос #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:28 21.01.2020
Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

07:16 21.01.2020
Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения в результате 10 обстрелов боевиков на Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения в результате 10 обстрелов боевиков на Донбассе

18:09 20.01.2020
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

12:10 20.01.2020
Председатель ОБСЕ во вторник посетит Донбасс

Председатель ОБСЕ во вторник посетит Донбасс

11:29 20.01.2020
ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ будет прилагать все усилия для достижения полного устойчивого прекращения огня на Донбассе

07:22 20.01.2020
За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

18:36 19.01.2020
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

13:17 19.01.2020
Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

18:22 18.01.2020
Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

14:09 18.01.2020
С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе, один боец получил ранения – штаб

С начала суток боевики дважды открывали огонь на Донбассе, один боец получил ранения – штаб

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

Зеленский 23-24 января посетит Израиль

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения в результате 10 обстрелов боевиков на Донбассе

Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" – Bloomberg

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ подозревает экс-начальника Одесского филиала АМПУ в растрате 21,4 млн грн

ПриватБанк вызвал полицию в связи с действиями митингующих

Разрешение на выезд Микитася за границу было отменено – источник

Лишившийся королевского титула принц Гарри покинул Великобританию

Мощный ураган в Испании привел к гибели нескольких человек и разрушениям

В Японии арестовали мужчину, бросившего урну с прахом отца в туалете метро

16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено подозрение за последние 3 месяца – прокуратура АР Крыма

Правоохранители расследуют факты хищения при строительстве казарм для военнослужащих в Одесской области

Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата

ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА