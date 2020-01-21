Разрешение на выезд Микитася за границу было отменено – источник

Разрешение на выезд для лечения за границу бывшему президенту корпорации "Укрбуд", экс-народному депутату Максиму Микитасю отменил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, поэтому Микитась был снят с рейса при попытке покинуть страну, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Разрешение на выезд подписал заместитель руководителя САП Грищук. После того как Офису генпрокурора стало известно об этом разрешении, генеральный прокурор позвонил Холодницкому, после чего тот отменил разрешение на выезд", - рассказал собеседник агентства.

В Государственной пограничной службе Украины20 января подтвердили, что Микитась в понедельник был снят с рейса в аэропорту "Борисполь" при попытке выехать из Украины.

"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином (Микитасем – ИФ) в аэропорту "Борисполь" действительно имела место. Он пытался вылететь из Украины. Но более детальной информации сообщить не можем, поскольку она больше касается деятельности других правоохранительных органов", - рассказал агентству спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

В то же время, согласно тексту письма Офиса генерального прокурора, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", у Микитася было разрешение САП на выезд в Великобританию для лечения.

"Ваше обращение по поводу предоставления разрешения на выезд за пределы территории Украины для проведения лечения рассмотрено. Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда, а именно в Великобританию в период с 20.01 2020 по 24.01.2020 для проведения лечения", - говорится в ответе первого замруководителя САП Грищука на имя Микитася.

Из текста документа следует, что прокуратура на этот период времени предоставила Микитасю документы для выезда за границу и обязала вернуть их следствию до 25 января 2020 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП 2 октября 2019 года сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Микитасю. Его действия квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД Украины (позднее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле ст. метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули: "Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления были уведомлены экс-командующий Нацгвардии, гендиректор компании-застройщика и оценщик. В июле круг подозреваемых расширился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

ВАКС 4 октября 2019 года избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и тот вышел на волю.

ВАКС 22 октября изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Защита экс-нардепа подала ходатайство на обязательство ношения их подзащитным браслета.