16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено подозрение за последние 3 месяца – прокуратура АР Крыма

За последние три месяца под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым было сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

"В общем, прокуратура автономии совместно с ГУ Нацполиции в АР Крым и г.Севастополе установили более 1300 человек, которые участвовали в деятельности указанного формирования, из которых 217 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины", - сообщается на сайте прокуратуры АРК во вторник.