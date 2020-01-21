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15:58 21.01.2020

Лишившийся королевского титула принц Гарри покинул Великобританию

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Решивший покинуть родину британский принц Гарри прибыл в Канаду к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи, сообщает во вторник телеканал Sky News.

На видеозаписи, обнародованной телеканалом, видно, как внук королевы Великобритании Елизаветы II спускается с трапа самолета и садится в автомобиль в аэропорту острова Ванкувер. Ожидается, что семья принца Гарри останется жить в Канаде, которая входит в состав британского Содружества наций.

Ранее в январе стало известно, что принц и его супруга Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей и более не будут исполнять королевские обязанности и лишаются титулов "королевские высочества".

Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов ($3,1 млн), потраченных из средств британских налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства.

Сам принц ранее заявил, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.

"Я хочу, чтобы вы услышали правду от меня, которой могу поделиться не как принц или герцог, а как Гарри - тот же самый человек, который 35 лет рос на ваших глазах, но с более ясной перспективой", - сказал Гарри в речи в благотворительном фонде Сентебейла. Принц добавил, что "Великобритания - мой дом и место, которое я люблю. Это никогда не изменится".

Британская королевская семья в своем официальном заявлении поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл строить жизнь самостоятельно. Вместе с тем в заявлении также подчеркивалось, что в Букингемском дворце предпочли бы, что внук британской королевы и его супруга и дальше оставались бы при дворе и выполняли свои обязанности.

Теги: #великобритания #гарри
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