События

15:58 21.01.2020

Мощный ураган в Испании привел к гибели нескольких человек и разрушениям

2 мин читать

Мощный ураган "Глория", обрушившийся на восток Испании, привел к гибели по меньшей мере четырех человек, сообщает в понедельник BBC News.

Жертвами стихийного бедствия стали трое мужчин и одна женщина в разных провинциях на севере и востоке страны. Из-за буйства стихии в ряде городов Испании в провинции Валенсия и других регионах оказались подтоплены улицы. Кроме того, из-за урагана пришлось закрыть аэропорт Аликанте, также расположенный на востоке страны.

Более 30 испанских провинций были переведены в режим повышенной готовности из-за урагана. По данным местных синоптиков, порывы ветра в регионах, на которые пришелся удар стихии, в понедельник, 20 января, достигали 115 км/час.

Агентство Associated Press отмечает, что порядка 200 тысяч человек в Испании остались без электричества из-за урагана. Блэкаут, в частности, затронул большую часть провинции Жирона. Также сообщается о том, что многие школы на востоке страны пришлось закрыть. Местные власти сообщают, что десятки дорог в регионе завалило снегом и по ним невозможно проехать. Кроме того, из-за шторма и больших волн в прибрежных городах оказались повреждены многие магазины и рестораны.

В настоящее время ураган переместился на юг Франции, в департамент Восточные Пиренеи, который по этой причине также был переведен в режим повышенной готовности, отмечает BBC News. В регион были направлены дополнительные подразделения полицейских и пожарных. О каких-либо инцидентах в Восточных Пиренеях, связанных со стихией, пока неизвестно.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

Зеленский 23-24 января посетит Израиль

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения в результате 10 обстрелов боевиков на Донбассе

Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" – Bloomberg

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

ПОСЛЕДНЕЕ

Разрешение на выезд Микитася за границу было отменено – источник

Лишившийся королевского титула принц Гарри покинул Великобританию

В Японии арестовали мужчину, бросившего урну с прахом отца в туалете метро

16 участникам "Самообороны Крыма" сообщено подозрение за последние 3 месяца – прокуратура АР Крыма

Правоохранители расследуют факты хищения при строительстве казарм для военнослужащих в Одесской области

Грета Тунберг в Давосе обвинила политиков в отсутствии реальных действий для борьбы с изменением климата

ВОЗ пока не рекомендует ограничений на поездки из-за коронавируса

В Днепре ГБР задержало на взятке 50 тыс. грн оперуполномоченного Нацполиции

Пограничники выявили в аэропорту "Борисполь" прилетевшую из Лондона пассажирку с поддельными документами

Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за непредумышленное убийство сослуживца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА