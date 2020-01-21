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15:23 21.01.2020

Правоохранители расследуют факты хищения при строительстве казарм для военнослужащих в Одесской области

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Правоохранители расследуют факты хищения при строительстве казарм для военнослужащих в Одесской области

Офис Генерального прокурора сообщает, что информация, приведенная в публикации на интернет-ресурсе "Думская", о ненадлежащем строительстве жилья для военнослужащих в пгт Черноморское Одесской области расследуется в рамках уголовного производства.

"Сообщаем, что при процессуальном руководстве военной прокуратуры Южного региона Украины следователи полиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завышения стоимости и объемов работ подрядными организациями при строительстве 5 казарм улучшенного типа в военном городке в пгт Черноморское Одесской области (ч.2 ст.364 УК Украины)", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник.

Также прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по завышению объемов и стоимости выполненных работ подрядной организацией при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в военном городке Дачное-2, который расположен в с.Дачное Одесской области (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.2 ст 366 УК Украины).

Сейчас в указанных уголовных производствах проводится комплекс следственных, процессуальных действий, назначены и получены выводы ряда судебных экспертиз, которыми установлено нарушения при строительстве объектов в особо крупных размерах.

По результатам полученных выводов судебных экспертиз и анализа собранных доказательств будет принято решение о достаточности данных для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.

Теги: #казармы #генпрокуратура #одесская_область #хищение
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