Пограничники выявили в аэропорту "Борисполь" прилетевшую из Лондона пассажирку с поддельными документами

В пункте пропуска "Борисполь" 20 января вечером пограничники остановили пассажирку, которая прилетела рейсом из Лондона, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"Женщина предоставила на проверку загранпаспорт гражданки Румынии 1989 года рождения. Однако инспектор пограничного контроля сразу обнаружил признаки подделки, а именно - замену страниц с установочными данным", - говорится в сообщении.

Кроме того, женщина имела при себе еще и поддельную ID-карту гражданки Румынии, позже она призналась, что документы приобрела в Лондоне за $2тыс.

"Так как подлинные документы у пассажирки отсутствовали, женщину задержали до установления личности. После чего на нее будет составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП", - уточнили в Госпогранслужбе.