Во Львовской области военнослужащего приговорили к 5 годам за непредумышленное убийство сослуживца

Во Львовской области солдата приговорили к 5 годам лишения свободы за нарушение правил поведения с оружием, повлекшее гибель сослуживца, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Яворовский районный суд Львовской области признал виновным 21-летнего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовской области в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.414 УК Украины (нарушение правил поведения с оружием, приведшее к смерти потерпевшего)", - указано в сообщении.

По данным прокуратуры, военнослужащий в июне 2020 года в шутку направил на коллегу по службе автомат Калашникова и нажал на спусковой крючок, считая, что оружие разряжено. В результате военнослужащий получил пулевые ранения, от которых скончался.

Обвиняемый полностью признал вину.