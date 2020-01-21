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13:28 21.01.2020

Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

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Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в среду один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении", - сказано в сводке Минобороны относительно обстановки в районе проведения ООС.

Так, с 11:45 по 12:10 из стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку города Красногоровка (Донецкая область).

"Боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Минобороны, боевики продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, используя противотанковые и противопехотные мины.

"18 января этого года гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных меток на местности саперами 2 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК", - отметили в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #боевики
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