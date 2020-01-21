На этой неделе во всем мире проходит четвертый ежегодный флешмоб Всемирного еврейского конгресса ко Дню памяти жертв Холокоста #WeRemember. Кампания, призванная напомнить миру о жертвах Катастрофы, проходит в соцсетях. Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин вместе с членами наблюдательного совета уже присоединились к кампании, сообщает официальный сайт ЕКУ.

"Через семьдесят пять лет после окончания Холокоста антисемитизм достиг уровня, невиданного с середины ХХ века. Евреи - от Германии до США - снова подвергаются словесным и физическим нападкам, просто потому что они евреи. Ни один еврейский праздник не обходится без атаки антисемитов, наши исторические и культурные памятники порочат, наши кладбища распахивают. Мы уверены, что причина этого явления - потеря знаний о наибольшем преступлении в истории человечества, о Холокосте, который унес шесть миллионов невинных жизней", - отмечается в сообщении ЕКУ.

Еврейская конфедерация Украины призвала присоединиться к флешмобу миллионы людей, которые поддерживают кампанию #WeRemember уже четвертый год. Флешмоб завершится трансляцией в прямом эфире всех фотографий участников на экране, установленном рядом с обломками крематория бывшего лагеря Аушвиц, как свидетельство выживания еврейского народа перед лицом бедствия.

"Не забудьте опубликовать свои фотографии в социальных сетях с хэштегом #WeRemember. Напомните себе и своим друзьям, к чему приводит бездействие перед лицом угрозы. Напомните, что антисемитизм - проблема не только евреев, это проблема всего цивилизованного мира", - сказано в сообщении.