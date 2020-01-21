Три четверти жителей Украины идентифицируют себя ее гражданами

Практически три четверти жителей страны идентифицируют себя гражданами Украины, свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Согласно презентованным во вторник в Киеве результатам социсследования, 74,9% опрошенных в первую очередь считают себя гражданами Украины, 15,6% - жителями региона, где живут, 2,7% - гражданами бывшего СССР, 2,6% - представителями своего этноса, нации, 1,5% - гражданами мира, 1,2% - гражданами Европы, 0,3% - гражданами России, 0,1% - назвали другой вариант, 1% - затруднились ответить.

Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.