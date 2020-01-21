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12:06 21.01.2020

Глава Совета НБУ призывает к конструктивному диалогу между государством и экс-владельцами ПриватБанка

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Глава Совета НБУ призывает к конструктивному диалогу между государством и экс-владельцами ПриватБанка

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин призывает к конструктивному диалогу между государством и бывшими владельцами ПриватБанка (Киев).

"Это вопрос или судебных решений, или других процедур - все зависит от того, что он (экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский - ИФ) предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка. Это вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу", - сообщил он в интервью ресурсу "Главком", отвечая на вопрос о возможностях возвращения ПриватБанка Коломойскому.

По словам главы Совета НБУ, запланированная властями продажа ПриватБанка, в случае не достижения мирового соглашения, состоится через три-пять лет - после завершения судебных процессов.

По мнению Данилишина, причиной национализации ПриватБанка был риск экономико-политического характера, тогда как владельцы финучреждения действовали более инициативно, инновационно и перспективно в сравнении с другими руководителями банков.

Вместе с тем, глава Совета НБУ раскритиковал методы проведения "очистки" банковской системы центробанком, в частности в связи с тем, что у регулятора не было четкой программы реформирования банковского сектора. По его мнению, это обусловило значительную неопределенность в деятельности банковского и реального секторов и населения.

"Недостаточно обоснованными были решения Нацбанка относительно вывода с рынка платежеспособных банков, в частности наблюдались признаки применения различных подходов при проведении "очистки" банковской системы. Не в полной мере учтены как потребности развития экономики, так и характер развития банковской системы, а также влияние военного конфликта на экономику", - добавил Данилишин.

По его словам, доказательством этому является 25 исков с требованием отмены решения правления НБУ о ликвидации 23 банков.

"Сейчас Верховным судом рассматривается семь дел, по одному из которых вынесено окончательное решение в пользу истцов", - отметил он.

Данилишин полагает, что ликвидация больше половины банковской системы привела к появлению новой системной проблемы - ухудшению структуры банковского рынка, в частности к росту концентрации иностранного капитала и снижению уровня конкуренции на банковском рынке.

"Несвоевременная и невзвешенная реакция Нацбанка в 2014-2016 годах не способствовала решению проблем, а спровоцировала затяжную цепную реакцию с обратными связями, привела к углублению кризиса и росту социально-политических рисков", - добавил глава совета НБУ.

Он отметил, что после "очищения" ликвидированные банки передавались в Фонд гарантирования вкладов физических лиц. (ФГВФЛ) и на 1 июня 2019 года им утверждено акцептующих требований кредиторов банков в сумме 271,7 млрд грн.

Теги: #нбу #приватбанк #данилишин
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