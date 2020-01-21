Иран ведет переговоры с украинским МИД о возмещении убытков за сбитый самолет МАУ - Криклий

Иранская сторона ведет переговоры с МИД Украины относительно урегулирования вопросов возмещения убытков за сбитое 8 января в Тегеране воздушное судно авиакомпании МАУ.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства инфраструктуры Украины по итогам встречи его главы Владислава Криклия со специальным посланником президента Ирана, министром путей и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммедом Эслами.

В ходе беседы стороны обсудили комплекс вопросов, связанных с авиакатастрофой воздушного судна. При этом украинский министр подчеркнул, что общий долг обеих сторон перед жертвами и их семьями - установление объективных причин катастрофы и привлечение виновных к ответственности. По его словам, что признание Ираном факта сбивания лайнера является первым шагом на пути к установлению справедливости.

"Мы высоко ценим то, что иранская сторона оперативно начала расследование катастрофы согласно Приложению 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция). Мы благодарны за предоставление доступа к расследованию экспертам украинских компетентных органов и авиакомпании-владельца самолета. Еще раз подчеркиваем, что оно должно быть беспристрастным и объективным и проводиться со строгим соблюдением требований международного права", - отметил Криклий.

Он также подчеркнул готовность украинской стороны содействовать проведению расследования, в частности обеспечить анализ данных с "черных ящиков" в Украине.

Министр также отметил, что, по мнению украинской стороны, конечным результатом технического расследования должна стать разработка эффективных предложений для избежания подобных трагических случаев в будущем. Это может включать предложения по выработке ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и другими компетентными международными организациями действенных рекомендаций или стандартов в сфере безопасности полетов.

Криклий также сообщил, что Украина проводит собственное расследование. "Нам известно, что основное уголовное расследование этой катастрофы проводится на территории Ирана. Но, тем не менее, украинская сторона тоже проводит собственное расследование этой ужасной авиакатастрофы. Поэтому мы считаем, что может быть создана совместная следственная группа, которая будет действенным инструментом сотрудничества государств и будет способствовать эффективному расследованию дела", - подчеркнул министр.

Он также напомнил, что соответствующие запросы были представлены Офисом Генерального прокурора Украины в компетентные органы Ирана и других стран, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Украина также направила ряд запросов о взаимной правовой помощи в Иран в рамках двустороннего договора и ожидает ответа на все эти запросы.

Как сообщалось, 20 января на встрече президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя президента Ирана Мохаммада Эслами в Киеве шла речь о том, что в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета. Они также обсудили вопрос компенсации родным и близким погибших и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования и установления истины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.