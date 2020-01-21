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10:47 21.01.2020

Минцифры запускает платформу для обучения украинцев цифровым навыкам

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Минцифры запускает платформу для обучения украинцев цифровым навыкам

Министерство цифровой трансформации Украины запускает бесплатную образовательную платформу osvita.diia.gov.ua для обучения украинцев цифровым навыкам.

"Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровым навыкам. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться по нашей программе можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке ", - написал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, целью данной инициативы министерства является обучить за три года 6 млн украинцев.

До 30 января 2020 года платформа работает в тестовом режиме.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины уже подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией в ходе реализации проекта цифрового образования в Украине. Библиотеки станут первыми офлайн-хабами проекта "Дия".

Теги: #минцифры #платформа
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