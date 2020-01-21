Крымчанка, имеющая гражданство РФ и контакты с ФСБ, пыталась трудоустроиться в Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала крымчанке, которая имеет российское гражданство и связи со спецслужбами РФ, трудоустроиться на ответственную должность в Министерство обороны Украины.

"Оперативники СБУ установили, что на протяжении нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила - она не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора", - сообщает пресс-центр СБУ.

Так, после одного из таких путешествий женщина решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

"Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с должностными лицами стран-членов НАТО", - добавили в СБУ.

Отмечается, что женщина успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная СБУ проверка установила, что претендентка имеет российское гражданство, а также знакомых из ФСБ, о содержании разговоров с которыми она не сообщила.

В связи с этим сотрудники СБУ провели с женщиной беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.