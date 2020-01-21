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09:22 21.01.2020

Зеленский 23-24 января посетит Израиль

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Зеленский 23-24 января посетит Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский 23-24 января осуществит рабочий визит в Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, сообщил Офис президента.

"23-24 января президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц", - сказано в сообщении.

Отмечается, что программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Теги: #зеленский #визит #израиль
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