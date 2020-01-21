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07:16 21.01.2020

Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения в результате 10 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

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Один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения в результате 10 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия...В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Пять обстрелов по украинским позициям были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; возле Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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