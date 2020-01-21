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04:19 21.01.2020

На Харьковщине вблизи госграницы задержана группа охотников без разрешения на охоту – Госпогранслужба

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На Харьковщине вблизи госграницы задержана группа охотников без разрешения на охоту – Госпогранслужба

В Харьковской области пограничники задержали группу местных жителей, незаконно охотившихся в приграничной полосе, сообщает пресс-служба Государственной пограничной  службы Украины.

"За нарушение правил пограничного режима и использование объектов животного мира на граждан составлено материалы об административных правонарушениях", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Благодаря камерам видеонаблюдения, пограничный наряд заметил трех человек в районе с.Артельное, которые направлялись вглубь территории Украины со стороны границы. Выдвинувшись на перехват, пограничники задержали трех граждан Украины, жителей приграничья. Они охотились в пограничной полосе, не получив соответствующего разрешения и не проинформировав подразделения Госпогранслужбы Украины.

В соответствии с Положением о пограничном режиме, утвержденном Постановлением КМУ от 27 июля 1998 N 1147, охота в приграничной полосе осуществляется с обязательным информированием распорядителем охоты или лично охотником органов или подразделений Госпогранслужбы Украины, в пределах ответственности которых будет проводиться охота. Информирование осуществляется письменно не позднее чем за 24 часа до начала охоты В полосе между линией госграницы и линией пограничных инженерных сооружений охота запрещена

 

Теги: #гсчс #украина #харьковская #охотники
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