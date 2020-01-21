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02:26 21.01.2020

Три ракеты упали возле посольства США в Багдаде – СМИ

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Три ракеты упали возле посольства США в Багдаде – СМИ

По меньшей мере три ракеты попали в особо охраняемый район "зеленой зоны" Багдада рядом с посольством США, сообщают во вторник местные СМИ.

Отмечается, что сразу после падения ракет сирены тревоги были слышны во всей "зеленой зоне".

Сообщений о пострадавших не поступало.

В "зеленой зоне" находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.

В последние месяцы эта укрепленная зона неоднократно подвергалась обстрелам.

Атаки произошли после того, как иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ.

Это стало ответом Тегерана на убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса близ Багдада. Операция по их устранению была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Теги: #ирак #сша #ракеты #посольство
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