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01:18 21.01.2020

Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" – Bloomberg

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Украинский самолет в Тегеране был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1" – Bloomberg

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после вылета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия, согласно данным во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

По информации агентства Bloomberg, согласно сообщению, ракеты были запущены по авиалайнеру Boeing 737-800 авиакомпании МАУ из ЗРК "Toр-M1" с северного направления.

По данным расследования, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18.

Извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются "одними из самых передовых в своем роде в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования, отмечает агентство.

"Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 января на встрече президента Украины Владимира Зеленского и специального представителя президента Ирана Мохаммада Эслами в Киеве шла речь о том, что в Украину прибудет группа представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета. Они также обсудили вопрос компенсации родным и близким погибших и создание совместной следственной группы для обеспечения эффективного расследования и установления истины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

 

рл

Теги: #сми #самолет #украина #иран
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