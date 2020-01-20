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23:59 20.01.2020

В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

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В сенате США пройдет судебный процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начинается во вторник в верхней палате Конгресса США.

Ожидается, что республиканцы и демократы сначала начнут обсуждать резолюцию, которая определяет регламент, в соответствии с которым будет вестись разбирательство. Затем у них будет возможность выступить со вступительным словом.

Согласно расписанию офиса лидера сенатского большинства, республиканца Митча Макконнелла, рассмотрение вопроса об импичменте начнется во вторник в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Формально этот процесс начался на прошлой неделе, после того как сенат получил дело об импичменте от палаты представителей. Однако рассмотрение дела по существу стартует именно во вторник.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Именно Шифф и Надлер были в числе основных действующих лиц при рассмотрении темы импичмента президенту в Палате представителей.

Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Сколько именно по времени продлится судебный процесс в сенате, пока не ясно. МакКоннелл ранее заявил, что хотел бы, чтобы разбирательства заняли около двух недель. Он также выступил за то, чтобы не приглашать свидетелей по этому делу для дачи показаний. Между тем, лидер демократов в американском сенате Чак Шумер, напротив, призвал пригласить четырех свидетелей, среди которых - бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Если верхняя палата Конгресса США будет действовать так же, как и во время процедуры импичмента 42-ого президента США Билла Клинтона, то у каждой из сторон будет не более 24 часов для вступительного слова и своих аргументов. После этого, сенаторам будет выделено до 16 часов для того, чтобы они смогли задать свои вопросы. Для сравнения, судебный процесс в отношении Клинтона продлился около пяти недель.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Команда юристов Дональда Трампа, которая будет защищать его на судебном разбирательстве в Сенате, ранее объявила, что одобренные Палатой представителей статьи импичмента "конституционно недействительны", и обвинила демократов в "наглой и незаконной попытке" отменить результаты президентских выборов 2016 года. Они утверждали, что стремление отстранить президента от власти - "это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев". По их словам, "эта крайне пристрастная и безрассудная одержимость импичментом президента началась еще до его избрания, и продолжается и по сей день".

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Теги: #сша #трамп #импичмент
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