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18:46 20.01.2020

Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

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Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

 Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил о необходимости незамедлительно выплатить денежные компенсации семьям погибших в катастрофе лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщает иранское информационное агентство "Tasnim".

"В ходе сегодняшней встречи Раиси также объявил, что глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации", - говорится в сообщении на сайте информагентства.

Отмечается, что заявление Раиси сделал во время заседания Высшего судебного совета страны.

Теги: #мау #компенсация #иран
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