Глава судебной власти Ирана призвал немедленно выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе "МАУ"

Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси заявил о необходимости незамедлительно выплатить денежные компенсации семьям погибших в катастрофе лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране, сообщает иранское информационное агентство "Tasnim".

"В ходе сегодняшней встречи Раиси также объявил, что глава судебной власти связался со всеми иранскими семьями потерпевших крушение на украинском самолете, и подчеркнул необходимость немедленной компенсации", - говорится в сообщении на сайте информагентства.

Отмечается, что заявление Раиси сделал во время заседания Высшего судебного совета страны.