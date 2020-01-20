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18:41 20.01.2020

Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

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Киев в рамках ТКГ добивается освобождения 184 незаконно удерживаемых на Донбассе лиц - СБУ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживаться 184 человека, сообщается в ответе Службы безопасности Украины на запрос издания "Радио Свобода".

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 29 декабря 2019г в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и ОРДЛО получил свободу 81 украинец. По словам президента Украины Владимира Зеленского, 76 человек приехали на контролируемую Украиной территорию, 6 "остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи".

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", -сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

13 января 2020г Офис генпрокурора совместно со Службой безопасности Украины начал проведение следственных мероприятий с лицами, освобожденными с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 29 декабря 2019 года.

Теги: #ткг #сбу #заключенные
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