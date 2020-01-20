В Украине ожидают иранских специалистов, которые ознакомятся с возможностями для расшифровки самописцев сбитого в Тегеране самолета

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев сбитого в Тегеране украинского самолета, и подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

"Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину", - сообщает пресс-служба украинского президента в понедельник.