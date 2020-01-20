Украина выплатила Штепе компенсацию, определенную ЕСПЧ - адвокат

Экс-мэр Славянска Неля Штепа получила компенсацию 3600 евро, которую по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) ей должно было выплатить государство Украина, сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.

"На днях она получила (компенсацию - ИФ) в полном объеме", - сказал Шадрин корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в октябре 2019 года ЕСПЧ, рассмотрев жалобу Штепы на длительное безальтернативное содержание под стражей, признал нарушение ст. 5 и ст.6 Европейской конвенции по правам человека обязал Украину выплатить ей денежную компенсацию в сумме 3600 евро (2600 евро в качестве компенсации за нарушенное право и 1000 евро на правовую помощь).

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

Позднее дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. Очередное заседание по делу назначено на 11 февраля.