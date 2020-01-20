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18:02 20.01.2020

Госпродпотребслужба зафиксировала птичий грипп на агрофирме "Хутор" в Винницкой области

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Госпродпотребслужба зафиксировала птичий грипп на агрофирме "Хутор" в Винницкой области

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на ЧП "Хутор" (Бугаков Немировского р-а Винницкой обл.).

Согласно информации, обнародованной на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в понедельник, главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области 18 января после выявления гибели птицы ввел на предприятии карантин на 72 часа до выяснения обстоятельств падежа и установления диагноза.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) 19 января был установлен диагноз "тичий грипп", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

По предварительным данным, на ЧП "Хутор" по состоянию на 1 января 2020 года содержалось около 98 тыс. голов птицы (яичное направление).

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки и проведения эпизоотического расследования к месту происшествия направлена группа экспертов Госпродпотребслужбы и Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы", - указали в ведомстве.

Теги: #винницкая_область #птичий_грипп
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