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17:54 20.01.2020

СБУ блокировала механизм импорта одежды по заниженной стоимости

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СБУ блокировала механизм импорта одежды по заниженной стоимости

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировала механизм импорта товаров широкого потребления на миллионы долларов по заниженной таможенной стоимости, сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

"По информации спецслужбы организовали махинацию черновицкие и киевские коммерсанты. По документам они ввозили в Украину грузы по номенклатуре "текстильная одежда, обувь" турецкого продавца со складов, расположенных в Польше. Таможенное оформление происходило в режиме "импорт" в зоне деятельности Киевской таможни ГФС Украины", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители остановили фуру с товарами на таможенном посту "Вадул-Сирет" Буковинской таможни. официально авто перевозило товары на сумму почти $70 тыс.

"Инициированная СБУ углубленная проверка груза зафиксировала, что под видом дешевой продукции злоумышленники пытались ввезти в Украину элитную одежду и аксессуары известных мировых брендовых компаний. По предварительным оценкам реальная стоимость продукции составляет более $2,5 млн", - добавили в ведомстве.

Составлен соответствующий протокол, груз изъят до принятия решения судом. Проверяется возможная причастность к коррупционному механизму представителей контролирующих органов.

Теги: #таможня #товары #сбу
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