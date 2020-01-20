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17:38 20.01.2020

Мэр Запорожья не хочет отдавать аэропорт в концессию

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Мэр Запорожья не хочет отдавать аэропорт в концессию

 Мэр Запорожья Владимир Буряк выступает против передачи международного аэропорта "Запорожье" в концессию.

"Новый терминал запорожского аэропорта построен на деньги запорожской громады! Поэтому хочу успокоить всех запорожцев: аэропорт мы не отдадим! Уверен, что депутаты горсовета меня поддержат", - написал он в Facebook.

При этом мэр заявил, что состоявшиеся 17 января в аэропорту обыски связаны с желанием Министерства инфраструктуры Украины передать аэропорт в концессию.

"Там была выемка документов. Сказать, что для меня это было большой неожиданностью, не могу. С самого начала строительства нового терминала мы, мягко говоря, как на пороховой бочке. К сожалению, в отечественных реалиях так принято: на один горошек - семь мисок", - подчеркнул Буряк.

Он также отметил, что ему сложно спрогнозировать, как будут разворачиваться дальнейшие события вокруг аэропорта, как и назвать истинные мотивы организаторов обысков.

"Не исключаю политических желаний заблокировать работу нашего с вами аэропорта и сорвать пуск нового терминала в марте. Время покажет, но обыски меня не запугают, я твердо буду стоять на позиции того, что аэропорт есть и будет собственностью запорожской громады, и отобрать его никто не сможет", - подчеркнул мэр Запорожья.

В то же время он сообщил, что юристы предоставят всю интересующую правоохранителей информацию.

"Мы обеспечим полное содействие их работе, чтобы исключить спекуляции", - заявил Буряк.

Как сообщалось, правоохранители уведомили о подозрении одного из бывших чиновников КП "Международный аэропорт "Запорожье" по факту злоупотребления служебным положением и совершения служебного подлога, вследствие чего КП нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн грн.

Правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях КП и подрядных организаций, а также по месту проживания должностных лиц указанных субъектов хозяйствования в Запорожье, Киеве и Киевской области.

В ходе процессуальных действий изъяты документы, которые будут способствовать установлению обстоятельств совершения преступления, а также денежные средства в размере более 1 млн грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в Запорожской области, проводимые СБУ обыски связаны с делом о злоупотреблениях бывшего руководства аэропорта во время ремонта взлетно-посадочной полосы.

Теги: #мэр #концессия #запорожье #аэропорт
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