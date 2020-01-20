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17:12 20.01.2020

Суд отправил "минера" моста Метро в Киеве в психиатрическое учреждение

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Суд отправил "минера" моста Метро в Киеве в психиатрическое учреждение

Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и изменил меру пресечения бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать киевский мост Метро.

На заседании 20 января 2020 года суд принял решение отправить Белько в психиатрическое учреждение на госпитализацию в условиях, которые исключают опасное поведение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", - указывается в сообщении.

В связи с этим прокуратура направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения и госпитализации подозреваемого.

Как сообщалось, 18 сентября около 16:00 неизвестный мужчина остановился в своем автомобиле на мосту Метро в Киеве и начал угрожать взорвать мост. Четких требований мужчина не выдвигал.

Личность мужчины установлена – Алексей Белько, он уроженец поселка Форос в Крыму, участвовал в операции на востоке Украины, имеет звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А3628, расположенной в Броварах в Киевской области. Его доставили в полицию.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что задержанный находился под действием наркотиков.

20 сентября Днепровский райсуд Киева избрал меру пресечения для бывшего военного Белько, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Судья Юлия Иванина огласила решение суда, согласно которому Белько избрана мера содержания под арестом на срок в 60 суток с правом внесения залога в размере 288 тыс. 150 грн.

Теги: #киев #минер #суд
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